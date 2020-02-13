Андрей Мовчан: чего стоит дело Baring Vostok

Не важно, что их оценку подтвердили несколько уважаемых оценщиков. Не важно, сколько они сделали для России. Даже если бы речь шла о личностях сомнительных, продавших копейку за рубль, процесс оставался бы примером абсурда: такие вопросы должны решаться в арбитраже; арбитраж должен признать наличие ущерба, потребовать возмещения, вынести требование арестовать средства в обеспечение покрытия ущерба. Если же виновная сторона будет уклоняться от исполнения решения суда – можно говорить о ее преследовании другими средствами. Хотя даже думать об уклонении будет непросто – у фонда, менеджеры которого отправлены за решетку, в России активы на сумму, многократно превышающую максимально вообразимые размеры иска.