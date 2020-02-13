Андрей Мовчан: чего стоит дело Baring Vostok
Дело Baring Vostok тянется давно; профессионалы, чей опыт и знания могли бы принести России много пользы, отсидели год в тюрьме и продолжают оставаться (неслыханная милость!) под домашним арестом, без приговора, вопреки распоряжению властей не сажать до суда за экономические преступления; сидят за то, что их оценка стоимости юридического лица разошлась с оценкой, сделанной контрагентом.
Не важно, что их оценку подтвердили несколько уважаемых оценщиков. Не важно, сколько они сделали для России. Даже если бы речь шла о личностях сомнительных, продавших копейку за рубль, процесс оставался бы примером абсурда: такие вопросы должны решаться в арбитраже; арбитраж должен признать наличие ущерба, потребовать возмещения, вынести требование арестовать средства в обеспечение покрытия ущерба. Если же виновная сторона будет уклоняться от исполнения решения суда – можно говорить о ее преследовании другими средствами. Хотя даже думать об уклонении будет непросто – у фонда, менеджеры которого отправлены за решетку, в России активы на сумму, многократно превышающую максимально вообразимые размеры иска.