Силовая борьба со стагнацией

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На экономическом форуме в Петербурге проходило много дискуссий относительно причин стагнирующего экономического роста в России и перспективах развития страны. Но все важные новости, помогающие понять причины экономических проблем в стране, в эти дни приходили вовсе не с этого мероприятия. Прямо в преддверии форума пришли новости о возможной отмене давности по налоговым преступлениям и предоставлении права работникам прокуратуры выносить решение об аресте без суда. Во время ПМЭФа пришла единственная важная новость, имевшая непосредственное отношение к форуму: следственные органы так и не дали Майклу Калви его посетить. И кульминацией всего стало сообщение об аресте журналиста Meduza Ивана Голунова.

Все обстоятельства задержания Голунова свидетельствуют о том, что оно непосредственно связано с его работой и что это попытка заставить замолчать одного из лучших авторов, работающего в вымирающем в России жанре журналистских расследований. Связь между экономическим ростом и свободой СМИ не кажется очевидной, но именно в нашей стране можно ясно понять, как независимые СМИ могут способствовать ее развитию.