Как дорогая парковка продвигает каршеринг
«У нас нет и никогда не было самоцели просто повышать стоимость [парковки]», – говорил глава московского департамента транспорта Максим Ликсутов в интервью газете Metro в июле 2019 г. По его словам, есть правило: свободных парковочных мест на улично-дорожной сети должно быть в среднем около 15%. Если их меньше, нужно повышать тарифы. «Сейчас в Москве данный вопрос на повестке дня не стоит, но, если загруженность парковок достигнет 90–100%, конечно, вынесем его на совместное обсуждение с жителями», – пообещал заммэра.
16 января правительство России ушло в отставку. На следующий день, в пятницу, 17 января, в 20.00 департамент транспорта Москвы опубликовал пресс-релиз, в котором сообщалось, что «1,2% улиц Москвы войдут в платную парковочную зону», а на некоторых улицах стоимость парковки даже уменьшится: с 60 до 40 руб. в час.