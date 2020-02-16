Как дорогая парковка продвигает каршеринг

«У нас нет и никогда не было самоцели просто повышать стоимость [парковки]», – говорил глава московского департамента транспорта Максим Ликсутов в интервью газете Metro в июле 2019 г. По его словам, есть правило: свободных парковочных мест на улично-дорожной сети должно быть в среднем около 15%. Если их меньше, нужно повышать тарифы. «Сейчас в Москве данный вопрос на повестке дня не стоит, но, если загруженность парковок достигнет 90–100%, конечно, вынесем его на совместное обсуждение с жителями», – пообещал заммэра.