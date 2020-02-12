Авто против автобуса

Стоимость владения личным автомобилем увеличивается из года в год – растут транспортный налог и штрафы, дорожают бензин, парковка, да и сами автомобили. Но из опроса UBS Evidence Lab, проведенного во всех федеральных округах России, следует, что две трети россиян регулярно пользуются сейчас личным автомобилем и, похоже, эта доля существенно не изменится в ближайшем будущем. Лишь 28% респондентов не собираются покупать собственное авто в будущем, из них только 7% заявили, что скорее будут использовать сервисы вроде такси и каршеринга, чем личную машину. Остальные объяснили отсутствие планов покупки авто неумением водить (55%), использованием общественного транспорта (47%) или дороговизной автомобилей (38%).