Как «Камаз» нашел нового партнера для альянса

Готовность «Камаза» и «Соллерса» создать альянс (об этом «Ведомости» сообщили в субботу, 15 февраля) рынок воспринял с воодушевлением. 17 февраля акции «Камаза» на Московской бирже выросли на 10,6%, а «Соллерса» – на 9,2%. В какой форме будет оформлен альянс, его участники планируют решить до конца 2020 г. Один из источников «Ведомостей» не исключает слияния бизнеса, но пока будущие партнеры хотят объединить усилия в закупках, продажах, разработке новых технологий. На фоне сократившегося российского автомобильного рынка это особенно актуально.