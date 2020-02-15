«Камаз» и «Соллерс» обсуждают создание альянса

Основные акционеры «Камаза» – госкорпорация «Ростех» (47,1%), «Автоинвест» (23,5%) и Daimler Truck AG (15%). Выручка «Камаза» по МСФО в 2018 г. (отчет за 2019 г. еще не публиковался) составила 186,2 млрд руб. По итогам прошлого годам она вырастет до 192 млрд руб., прогнозировал в декабре прошлого года Когогин. В 2019 г. «Камаз» реализовал в России 30 504 тяжелых (основная продукция) и среднетоннажных грузовиков – на 6,7% меньше, чем годом ранее. У «Камаза» есть СП с Daimler по выпуску грузовиков и каркасов кабин, а также с Zahnrad Fabrik (коробки передач) и Cummins Inc (двигатели). В группу входит производитель автобусов (включая электробусы) «Нефаз».