«Камаз» и «Соллерс» обсуждают создание альянса
Крупнейший российский производитель грузовиков «Камаз» и один из основных российских производителей легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) «Соллерс» хотят создать альянс. Об этом «Ведомостям» рассказал источник, близкий к «Камазу». Принципиальное решение о создании альянса с «Соллерсом» принято, подтвердил представитель «Камаза». От дальнейших комментариев он отказался. Представитель «Соллерса» комментировать информацию не стал. Источник, близкий к компании, сказал, что «вопрос создания альянса в проработке».
Решение о схеме альянса планируется принять до конца 2020 г., отмечают источники «Ведомостей». Возможны различные варианты, вплоть до слияния бизнеса, говорит человек, близкий к «Камазу». Пока о каких-либо слияниях или акционерных изменениях речь не идет, отмечает источник, близкий к «Соллерсу».
Сейчас формируется дорожная карта будущего альянса. На первом этапе компании намерены реализовать совместные инвестиционные проекты в сфере производства автокомпонентов и развития новых технологий, а также «цифровой трансформации в области маркетинга и продаж», перечисляет источник, близкий к «Камазу». «Прежде всего альянс будет заниматься совместным развитием новых форм потребления коммерческих автомобилей, технологиями цифровизации продаж и маркетинга», – говорит источник, близкий к «Соллерсу».
Интерес «Камаза» к альянсу с «Соллерсом» связан, помимо прочего, с желанием выпускать легкие коммерческие автомобили, а также расширить модельный ряд среднетоннажных грузовиков, поясняет источник, близкий к «Камазу». О том, что «Камаз» интересуется возможностью выхода на рынок LCV, гендиректор автоконцерна Сергей Когогин говорил в декабре 2019 г.
Интерес «Соллерса» – в возможности расширить рыночные ниши, говорит источник, близкий к автоконцерну. «Компании же не конкурируют по модельной линейке, а наоборот – взаимодополняют», – заметил он.
Основные акционеры «Камаза» – госкорпорация «Ростех» (47,1%), «Автоинвест» (23,5%) и Daimler Truck AG (15%). Выручка «Камаза» по МСФО в 2018 г. (отчет за 2019 г. еще не публиковался) составила 186,2 млрд руб. По итогам прошлого годам она вырастет до 192 млрд руб., прогнозировал в декабре прошлого года Когогин. В 2019 г. «Камаз» реализовал в России 30 504 тяжелых (основная продукция) и среднетоннажных грузовиков – на 6,7% меньше, чем годом ранее. У «Камаза» есть СП с Daimler по выпуску грузовиков и каркасов кабин, а также с Zahnrad Fabrik (коробки передач) и Cummins Inc (двигатели). В группу входит производитель автобусов (включая электробусы) «Нефаз».
«Соллерс» контролируется Вадимом Швецовым. Выручка «Соллерса» по МСФО в 2018 г. (отчет за 2019 г. тоже еще не публиковался) составила 39,5 млрд руб., чистая прибыль – 46 млн руб. Главный актив компании – Ульяновский автозавод (УАЗ). В прошлом году российские продажи выпускаемых им легковых и легких коммерческих автомобилей составили 38 892 шт. – по сравнению с 2018 г. они снизились на 6% (данные Ассоциации европейского бизнеса). Помимо УАЗа у «Соллерса» также есть моторный завод, совместные предприятия с Ford (завод в Татарстане, выпускает LCV, готовится к производству люксовых машин Aurus), с Mazda (завод на Дальнем Востоке, выпускает легковые автомобили) и Isuzu (собирает в Ульяновске грузовики массой от 3,5 до 33 т).
Идея создания альянса представлена новому курирующему вице-премьеру Юрию Борисову и руководству Минпромторга, говорит один из источников «Ведомостей».
«Ведомости» направили запросы представителю Борисова, в Минпромторг, «Ростех» и Daimler.