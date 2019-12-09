«Камаз» будет выпускать конкурента «Газели»

Пока речь идет о грузовых версиях LCV, но не о пассажирских, уточнил представитель автоконцерна. Они будут продаваться под брендом «Камаз», рассказал он. По его словам, проект разрабатывался несколько лет и миноритарный акционер «Камаза» – немецкий Daimler в нем не участвовал.