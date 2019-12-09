«Камаз» будет выпускать конкурента «Газели»
Сейчас на рынке легких коммерческих автомобилей доминирует группа ГАЗ с долей рынка не менее 45%
Крупнейший в России производитель тяжелых грузовиков «Камаз» планирует выпускать легкие коммерческие автомобили (LCV). Опытно-промышленное производство может начаться в 2020 г., а серийное – в 2021–2022 гг., сообщил гендиректор компании Сергей Когогин.
Пока речь идет о грузовых версиях LCV, но не о пассажирских, уточнил представитель автоконцерна. Они будут продаваться под брендом «Камаз», рассказал он. По его словам, проект разрабатывался несколько лет и миноритарный акционер «Камаза» – немецкий Daimler в нем не участвовал.
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