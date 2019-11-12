«Камаз» выпустит грузовики с бортовой системой от «Вымпелкома»
Она будет следить за состоянием водителя и груза
В следующем году ПАО «Камаз» выпустит грузовики К5, оснащенные транспортно-информационными системами от «Вымпелкома». Об этом «Ведомостям» сообщили представители обеих компаний.
Бортовая информационная система (БИС) обеспечит водителей доступом к интернету и мультимедийными сервисам «Вымпелкома». Специально для «Камаза» разработана интеллектуальная транспортно-информационная система (ИТИС) – она позволит удаленно следить за параметрами автомобиля, заводить двигатель и включать подогреватель. К беспилотным технологиям эти системы отношения не имеют, заверил представитель «Камаза» Олег Афанасьев. Это первый шаг в концепции Connected Car, говорит представитель «Вымпелкома». Огласить суммы и условия сделки компании отказались.
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