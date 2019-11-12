12 ноября, 12:25 / Технологии / Бизнес / Авто

«Камаз» выпустит грузовики с бортовой системой от «Вымпелкома»

Она будет следить за состоянием водителя и груза
Петр Харатьян
Петр Харатьян
Егор Алеев / ТАСС

В следующем году ПАО «Камаз» выпустит грузовики К5, оснащенные транспортно-информационными системами от «Вымпелкома». Об этом «Ведомостям» сообщили представители обеих компаний.

Бортовая информационная система (БИС) обеспечит водителей доступом к интернету и мультимедийными сервисам «Вымпелкома». Специально для «Камаза» разработана интеллектуальная транспортно-информационная система (ИТИС) – она позволит удаленно следить за параметрами автомобиля, заводить двигатель и включать подогреватель. К беспилотным технологиям эти системы отношения не имеют, заверил представитель «Камаза» Олег Афанасьев. Это первый шаг в концепции Connected Car, говорит представитель «Вымпелкома». Огласить суммы и условия сделки компании отказались.

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