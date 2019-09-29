Чиновники и автопром не договорились о принципах распределения 300 млрд рублей

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Отказ от 100%-ной компенсации утилизационного сбора демотивирует локализацию и приведет к повышению цен на автомобили ТАСС

В субботу, 28 сентября, вице-премьер Дмитрий Козак проводил совещание с представителями автопрома. Обсуждали принципы компенсации производителям утилизационных сборов на автомобили. Сборы взимаются со всех машин, как импортируемых, так и произведенных в России. Но отечественным производителям власти все возвращают через промышленные субсидии.

Теперь чиновники задумали изменить принцип компенсаций – привязать их к уровню локализации выпускаемых в России автомобилей. Именно этот вопрос и обсуждался у Козака. «Были диаметрально противоположные мнения», – передал «Интерфакс» слова вице-премьера. Договорились утвердить новый механизм до конца года. А для формирования консолидированной позиции отрасли создана рабочая группа с участием автоконцернов, которую возглавит присутствовавший на встрече замминистра промышленности и торговли Александр Морозов, сообщил Козак.