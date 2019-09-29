Чиновники и автопром не договорились о принципах распределения 300 млрд рублей
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
В субботу, 28 сентября, вице-премьер Дмитрий Козак проводил совещание с представителями автопрома. Обсуждали принципы компенсации производителям утилизационных сборов на автомобили. Сборы взимаются со всех машин, как импортируемых, так и произведенных в России. Но отечественным производителям власти все возвращают через промышленные субсидии.
Теперь чиновники задумали изменить принцип компенсаций – привязать их к уровню локализации выпускаемых в России автомобилей. Именно этот вопрос и обсуждался у Козака. «Были диаметрально противоположные мнения», – передал «Интерфакс» слова вице-премьера. Договорились утвердить новый механизм до конца года. А для формирования консолидированной позиции отрасли создана рабочая группа с участием автоконцернов, которую возглавит присутствовавший на встрече замминистра промышленности и торговли Александр Морозов, сообщил Козак.
- Получить доступ к закрытым статьям на всех устройствах
- Читать «Ведомости» без рекламы в мобильном приложении и без партнерских рекомендательных блоков на сайте
- {{gift}}