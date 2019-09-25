Чиновники предложили два варианта господдержки автоконцернов

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Хотят попросить сохранить текущую систему стимулирования продаж газомоторной техники и машин на электрической тяге Максим Стулов / Ведомости

В субботу, 28 сентября, в Сочи пройдет встреча автопроизводителей с вице-премьером Дмитрием Козаком. Это будет формат ежегодного делового обеда с автопромом на полях «Формулы-», поясняет представитель Козака.

Главной темой станет обсуждение дифференцированного, с привязкой к уровню локализации, подхода при компенсации утилизационного сбора на автомобили, считают сотрудники четырех компаний. Этот сбор платят все, а местные заводы получают так называемые промышленные субсидии, размеры которых сопоставимы с расходами по утильсбору. Внедрить дифференцированный подход предложили крупные автопроизводители, имеющие высокую локализацию автомобилей. Они выступили против того, что с рядом компаний были заключены специальные инвестконтракты (спик; предполагают инвестиции в развитие и увеличение локализации машин в обмен на доступ к господдержке) на более мягких, чем у них, условиях. Противники дифференцированного подхода («Автотор», Volvo Trucks, «ПСМА рус», BMW) в письме премьеру Дмитрию Медведеву заявляли, что такой подход создаст «нерыночные механизмы регулирования с целью получения дополнительной доли рынка и финансирование своих проектов одними локальными автопроизводителями за счет ухудшения условий доступа на рынок других».