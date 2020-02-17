Попытка против пыток

Громкие уголовные процессы резко расширяют представления граждан о том, как и за что может быть осужден обыватель, волей случая попавший в жернова правоохранительной машины. Дело Ивана Голунова продемонстрировало, как легко можно стать обвиняемым по делу о подброшенных наркотиках, история Павла Устинова – как просто попасть в колонию человеку, который оказался не в то время не в том месте, дело «Сети» – как буднично используются пытки для выбивания признаний. Каждый раз, столкнувшись с новым открытием, неравнодушная часть общества пытается отстоять жертв неправосудия, хотя опыт предыдущих кампаний не всегда свидетельствует об их эффективности. Но они важны в том числе потому, что такие дела, увы, не единичны.