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Регионы хотят хорошеть вслед за Москвой

Расходы регионов выросли в 2019 году больше доходов, в том числе растут траты на благоустройство
Павел Аптекарь
Региональные бюджеты продолжают расти неравномерно /Андрей Гордеев / Ведомости

Экономика российских регионов росла в минувшем году медленно и неравномерно. Рост доходов многих территорий обеспечило увеличение непрозрачно распределяемых федеральных трансфертов. Продолжающаяся стагнация экономики замедляет рост доходов населения и торговли и поступлений от налога с физлиц.

Данные о балансе региональных бюджетов за 2019 г. внушают умеренный оптимизм: общие доходы, по предварительным оценкам Минфина, выросли в 2019 г. по сравнению с 2018 г. на 9,5% до 13,6 трлн руб. Собственные доходы увеличились не столь внушительно, и существенная часть прироста была достигнута за счет увеличения трансфертов из Москвы, которые увеличились на 17,6% до 2,45 трлн руб. Доходы бюджета снизились только в шести регионах, и лишь в Хакасии снижение оказалось значительным (на 12%), где резко (на 40%) и трудно объяснимо сократились поступления от налога на доходы физлиц.

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