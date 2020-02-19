Регионы хотят хорошеть вслед за Москвой

Данные о балансе региональных бюджетов за 2019 г. внушают умеренный оптимизм: общие доходы, по предварительным оценкам Минфина, выросли в 2019 г. по сравнению с 2018 г. на 9,5% до 13,6 трлн руб. Собственные доходы увеличились не столь внушительно, и существенная часть прироста была достигнута за счет увеличения трансфертов из Москвы, которые увеличились на 17,6% до 2,45 трлн руб. Доходы бюджета снизились только в шести регионах, и лишь в Хакасии снижение оказалось значительным (на 12%), где резко (на 40%) и трудно объяснимо сократились поступления от налога на доходы физлиц.