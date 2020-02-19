Как победить бедность в России

В огромной России показатели бедности крайне неоднородны, особенно заметно они разнятся между городом и селом: в Москве или Петербурге уровень бедности ниже 8%, в то время как в Калмыкии он достигает 20%, а в Туве – 40%. Бедность разнообразна: так, молодая семья с тремя маленькими детьми в глухой сибирской деревне может испытывать финансовые затруднения из-за ограниченных возможностей трудоустройства и господдержки. Горожанину из Поволжья средних лет со средним же образованием может быть непросто сводить концы с концами, потому что он не располагает навыками и компетенциями, которые позволили бы ему найти нормальную работу. Одинокая жительница Подмосковья, ухаживающая за больными или нетрудоспособными родителями, может быть вынуждена выбирать между оплатой дорогостоящих медицинских услуг и квартплатой.