Как выглядит глубокая бедность в России

Бедность – понятие сложное: это низкий уровень жизни, который складывается не только из размера дохода, но и из типа жилья, возможности позволить себе те или иные товары и услуги, доступа к медицине и проч., а также восприятия своего места в жизни. Не все россияне с доходами заметно ниже прожиточного минимума считают себя аутсайдерами – субъективно бедными, а те, кто чувствует, что прозябают на самом дне, зачастую не могут объективно считаться глубоко бедными, следует из исследования социолога Высшей школы экономики Екатерины Слободенюк «Глубокая бедность в России: специфика объективного и субъективного положения и запросы к социальной политике», основанного на данных опроса 4000 человек, проведенного Институтом социологии РАН в апреле 2018 г. Автор проверяла, действительно ли глубокая монетарная бедность вызывает самые тяжелые переживания неблагополучия, всегда ли бедные чувствуют себя обездоленными, – ответ оказался отрицательным.