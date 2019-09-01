Когда пенсионеры идут на работу

Рост занятости россиян старших возрастов — сам по себе не повод для оптимизма: это следствие их низких доходов

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Занятость пенсионеров старшего возраста в России с 2014 г. растет, рассказал в Токио о российских достижениях министр труда и социальной защиты Максим Топилин на встрече с коллегами из стран G20. Однако в отличие от стран ОЭСР пенсионеры в России идут работать от бедности, от которой, впрочем, работа с низкими зарплатами не спасает.

За последние пять лет доля занятых в экономике людей старше пенсионного возраста выросла с 8,5 до 9,6%, сейчас их 7,3 млн, привел данные Топилин. В мировом контексте новость звучит позитивно. Уровень занятости среди людей в старших возрастах в России ниже, чем в среднем по странам ОЭСР, но Россия сопоставима по этому показателю с такими странами, как Франция, Испания, Австрия. Однако в этих странах пенсии немаленькие (потому люди могут позволить себе не работать на пенсии), а в России – нет.