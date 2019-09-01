Когда пенсионеры идут на работу
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Занятость пенсионеров старшего возраста в России с 2014 г. растет, рассказал в Токио о российских достижениях министр труда и социальной защиты Максим Топилин на встрече с коллегами из стран G20. Однако в отличие от стран ОЭСР пенсионеры в России идут работать от бедности, от которой, впрочем, работа с низкими зарплатами не спасает.
За последние пять лет доля занятых в экономике людей старше пенсионного возраста выросла с 8,5 до 9,6%, сейчас их 7,3 млн, привел данные Топилин. В мировом контексте новость звучит позитивно. Уровень занятости среди людей в старших возрастах в России ниже, чем в среднем по странам ОЭСР, но Россия сопоставима по этому показателю с такими странами, как Франция, Испания, Австрия. Однако в этих странах пенсии немаленькие (потому люди могут позволить себе не работать на пенсии), а в России – нет.
- Получить доступ к закрытым статьям на всех устройствах
- Читать «Ведомости» без рекламы в мобильном приложении и без партнерских рекомендательных блоков на сайте
- {{gift}}