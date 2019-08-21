От редакции

Когда социология подтверждает статистику

Почти 80% россиян признались, что им не хватает денег до зарплаты

Три четверти россиян недовольны размером вознаграждения за свой труд, примерно столько же регулярно испытывают нехватку денег до зарплаты. Данные социологов подтверждают: большинство наших сограждан не почувствовали роста зарплаты и по-прежнему испытывают материальные трудности.

Фонд «Общественное мнение» провел в августе опрос – респонденты оценивали свою зарплату: ее размер и справедливость. По данным социологов, наиболее многочисленной (24%) оказалась группа работников, получающих на руки от 14 000 до 20 000 руб. в месяц. Примерно поровну (22 и 21%) зарабатывают более 30 000 и от 20 000 до 30 000 руб. соответственно. Средняя зарплата по расчетам социологов – 27 867 руб. – существенно ниже, чем по данным Росстата (40 281 руб. за вычетом НДФЛ) и ближе к медианной.

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