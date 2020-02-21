Кто такой мужчина

В последние советские и первые послесоветские времена дело было так. В 18 лет юношу, воспитанного в таком духе мамой (зачастую – одиночкой) и школой, призывали в армию. Мама вручала его отцам-командирам, веря, что они его сделают настоящим мужчиной. А он вместе с ровесниками по призыву попадал под власть призванных годом ранее «дедов» или «стариков». Те ему и другим «духам»-первогодкам объясняли насчет «мужского», что все не так, как говорила мама, а прямо наоборот. Что слабых не защищают, а бьют, что сила не в праве, а в кулаке. И объясняли так доходчиво, что тот, кто послабее, либо кончал с собой, либо бежал (а бывало, что, обезумев, стрелял в сослуживцев). Но это отсев. А основной продукт этой адской механики дедовщины – «настоящий мужчина» в их мужском смысле. Настоящий – значит верит, что везде и всюду, и в семье, и в бизнесе, и в международных отношениях, все решает сила и только сила. Что справедливость, право, закон – это не для всех, а только для слабых, «для баб».