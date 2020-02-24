Почему протесты против пыток должны продолжаться

«Медуза» приводит слова знакомого с несколькими осужденными по делу «Сети» Алексея Полтавца, который берет на себя ответственность в причастности к убийству в Рязанской области в 2017 г. молодого человека с периферии круга «Сети» и его знакомой (ее тело не найдено). Полтавец заявляет, что решение убить двух молодых людей было принято одним из осужденных по этому делу от имени якобы всей «организации» (он заявил о пытках на этапе следствия, которые заставили его признаться в террористической деятельности). Сам Полтавец уехал из России.