Почему протесты против пыток должны продолжаться
Резонансная публикация «Медузы» о возможной причастности двоих осужденных по делу «Сети» (признана террористической организацией) к убийству ставит в сложное положение участников общественной кампании против пыток фигурантов этого дела, которые заставили их оговорить себя. Обвинение в таком серьезном преступлении, как убийство, даже если оно не подкреплено надежными доказательствами, сдвигает акценты в общественном восприятии дела «Сети» и, шире, отношении к незаконным методам следствия. Но это отдельные проблемы, и их смешение чревато всплеском общественного цинизма и негласной индульгенцией силовикам на применение пыток к «неправильным» подследственным.
«Медуза» приводит слова знакомого с несколькими осужденными по делу «Сети» Алексея Полтавца, который берет на себя ответственность в причастности к убийству в Рязанской области в 2017 г. молодого человека с периферии круга «Сети» и его знакомой (ее тело не найдено). Полтавец заявляет, что решение убить двух молодых людей было принято одним из осужденных по этому делу от имени якобы всей «организации» (он заявил о пытках на этапе следствия, которые заставили его признаться в террористической деятельности). Сам Полтавец уехал из России.