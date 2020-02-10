Как превратить страйкбол в терроризм

Суровые приговоры, вынесенные судами на основании выбитых пытками самооговоров, ничего не говорят об эффективности борьбы с терроризмом в стране, свидетельствуя лишь об антигуманизме и жестокости российских силовиков. Слушая отчеты ФСБ о пресеченных терактах и выявленных террористах, нельзя не принимать во внимание методы, которыми делается такая статистика.