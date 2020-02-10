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Мнения / От редакции

Как превратить страйкбол в терроризм

Суровые приговоры на основе самооговоров под пытками ничего не говорят об эффективности борьбы с терроризмом — только о жестокости спецслужб
Владимир Рувинский Мария Железнова
Михаил Ивановский для «7х7»

Суровые приговоры, вынесенные судами на основании выбитых пытками самооговоров, ничего не говорят об эффективности борьбы с терроризмом в стране, свидетельствуя лишь об антигуманизме и жестокости российских силовиков. Слушая отчеты ФСБ о пресеченных терактах и выявленных террористах, нельзя не принимать во внимание методы, которыми делается такая статистика.

Процесс по делу «Сети» (запрещена в России) в Пензе завершился 10 февраля суровым даже для показательного суда приговором. Всех семерых подсудимых Приволжский окружной военный суд признал виновными по ст. 205.4 Уголовного кодекса (участие в террористическом сообществе) и приговорил к срокам от 6 до 18 лет лишения свободы. Назначенное судом наказание совпало со сроками, которые требовало обвинение.

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