Как превратить страйкбол в терроризм
Суровые приговоры, вынесенные судами на основании выбитых пытками самооговоров, ничего не говорят об эффективности борьбы с терроризмом в стране, свидетельствуя лишь об антигуманизме и жестокости российских силовиков. Слушая отчеты ФСБ о пресеченных терактах и выявленных террористах, нельзя не принимать во внимание методы, которыми делается такая статистика.
Процесс по делу «Сети» (запрещена в России) в Пензе завершился 10 февраля суровым даже для показательного суда приговором. Всех семерых подсудимых Приволжский окружной военный суд признал виновными по ст. 205.4 Уголовного кодекса (участие в террористическом сообществе) и приговорил к срокам от 6 до 18 лет лишения свободы. Назначенное судом наказание совпало со сроками, которые требовало обвинение.