Как нефть стала валютой лояльности
В советское время в ходу была «жидкая валюта» – бутылка водки, а сейчас в отношениях России с соседями используется другая жидкость – углеводородная. Российские нефтяные компании согласились поставлять нефть в Белоруссию с дисконтом в $2 за 1 т. Каждый год он будет увеличиваться еще на $2, и так до 2024 г., когда в России закончится налоговый маневр в нефтяной сфере (постепенный отказ от экспортной пошлины и рост налога на добычу полезных ископаемых), и Белоруссии придется покупать нефть по мировым ценам.
До сих пор белорусские НПЗ покупали российскую нефть на особых условиях: она не облагается экспортной пошлиной, но продается с небольшой экспортной премией – $6–10 за 1 т. По разным оценкам, нефтяные преференции давали Белоруссии $3–5 млрд в год, или до 5% ВВП. Белорусская промышленность и экономика зависимы от российской нефти: в 2019 г. нефтяной сектор страны, полностью зависимый от поставок из России, обеспечил 20% доходов республиканского бюджета ($2,3 млрд).