Как нефть стала валютой лояльности

В советское время в ходу была «жидкая валюта» – бутылка водки, а сейчас в отношениях России с соседями используется другая жидкость – углеводородная. Российские нефтяные компании согласились поставлять нефть в Белоруссию с дисконтом в $2 за 1 т. Каждый год он будет увеличиваться еще на $2, и так до 2024 г., когда в России закончится налоговый маневр в нефтяной сфере (постепенный отказ от экспортной пошлины и рост налога на добычу полезных ископаемых), и Белоруссии придется покупать нефть по мировым ценам.