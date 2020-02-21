Россия согласна на уступки Белоруссии в поставках нефти
Россия готова компенсировать Белоруссии потери от налогового маневра, заявил в пятницу, 21 февраля, президент Белоруссии Александр Лукашенко. «Белорусская сторона уже подсчитала финансовые условия – при поставке 24 млн т нефти примерно $420–430 млн потерь от налогового маневра [в 2020 г.]. [Президент России Владимир] Путин предложил, что эти деньги Белоруссии компенсируют», – цитирует Лукашенко государственное информагентство БелТА.
Речь идет о предоставлении кумулятивной скидки российскими нефтяными компаниями, поставляющими нефть в Белоруссию, объяснил министр энергетики России Александр Новак. Российская нефть поставляется в Белоруссию на особых условиях: с нее не берется экспортная пошлина, но компании получают премию – цена для белорусских НПЗ выше, чем для российских. Премия нефиксированная и определяется контрактами между Белоруссией и российскими нефтяниками – по разным данным, она составляет $6–10 за тонну, знает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Лукашенко сказал, что российские компании просят премию в $12 за тонну, назвав ее несправедливой.
«Предложен подход, учитывающий снижение экспортной пошлины, а именно снижение премии примерно на $2 за тонну каждый год, то есть пропорционально снижению экспортной пошлины», – сообщил Новак.
«[Путин] признал: да, это справедливо, – заявил Лукашенко. – [Потери Белоруссии от налогового маневра] мы компенсируем за счет российских компаний. Это уже какое-то движение вперед. И в этом направлении будем работать».
Представители «Роснефти», «Газпром нефти», «Лукойла», «Сургутнефтегаза» и «Татнефти» пока не ответили на запросы «Ведомостей».
Трудные переговоры
Заявлению Лукашенко предшествовали несколько месяцев сложных переговоров об условиях поставки российской нефти. Межправительственное соглашение предполагает экспорт до 24 млн т, что приблизительно соответствует мощности белорусских НПЗ, но фактическая переработка на них находится на уровне около 18 млн т. Примерно столько обычно и поставляется: в 2018 г. – 18 млн т, в прошлом году – 18,1 млн. Основными поставщиками были «Роснефть» – 8,8 млн т (с учетом «Башнефти»), «Лукойл» – 2,8 млн т, «Сургутнефтегаз» – 2,6 млн т, «Газпром нефть» – 1,64 млн т и «Татнефть» – 1,15 млн т. На долю независимых нефтяных компаний приходится менее 1 млн т.
Но начиная с января поставок практически не было: российские компании не могли заключить контракты с белорусскими НПЗ из-за принципиальных разногласий правительств о цене нефти.
Россия с 2015 г. проводит налоговый маневр, снижая экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты с одновременным повышением налога на добычу полезных ископаемых. Пошлина должна снижаться с 30% на 5 п. п. каждый год и к 2024 г. обнулиться. С поставок в Белоруссию пошлина не берется, поэтому для нее налоговый маневр означает постепенное снижение скидки на российскую нефть – до нуля в 2024 г. Минск оценивает потери от российского налогового маневра в $420–430 млн только за 2020 г. Еще около $400 млн, по оценкам Белоруссии, страна недополучила в 2019 г., а за весь период реализации маневра в 2019–2024 гг. потери республики составят около $10 млрд.
Затянувшиеся переговоры сопровождались рядом жестких заявлений Лукашенко. Президент Белоруссии заявлял о готовности страны в принципе отказаться от закупок нефти в России, заместив ее поставками с мирового рынка. 14 февраля он угрожал начать отбор транзитной нефти из трубопровода «Дружба», если Россия не начнет поставлять утвержденные балансом объемы. В январе было поставлено лишь четверть плана, напоминал Лукашенко: «Если не поставят в феврале, будем до 2 млн т добирать».
Скидка в $2 с тонны означает, что при стандарных поставках белорусские НПЗ в этом году сэкономят около $36 млн. По мере проведения налогового маневра скидка к 2024 г. вырастет до $8 за тонну. Когда закончится налоговый маневр, белорусские НПЗ будут экономить около $144 млн в год, посчитал Юшков, а всего за 2020–2024 гг. скидка с премии составит около $360 млн. При сохранении структуры поставок половина этой суммы придется на «Роснефть».
«К концу налогового маневра цена нефти для Белоруссии сравняется с мировой. Вероятно, тогда исчезнет и экспортная премия, – предполагает Юшков. – Российские компании в любом случае не будут продавать в Белоруссию нефть дешевле, чем в Европу, им это невыгодно».
Эмиссар Сечин
Риторика смягчилась во время переговоров в Минске главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина с Лукашенко 18 февраля, обращает внимание аналитик. В Белоруссии сейчас критическая ситуация, говорит Юшков: они переработали нефть из хранилищ, начали откачивать из нефтепроводов технологическую нефть. «Если в ближайшие дни поставки не начнутся, уже на следующей неделе в стране может начаться дефицит топлива на внутреннем рынке», – рассуждает Юшков. «Ситуация критическая для Лукашенко, поэтому я думаю, что без уступок со стороны Белоруссии разрешить ситуацию было невозможно», – добавляет он.
Торг мог состояться во время визита Сечина, но что мог предложить Лукашенко в обмен на скидку, остается только догадываться, говорит эксперт: «Это может быть контрольный пакет для «Роснефти» в Мозырском НПЗ или доля в НПЗ «Нафтан».
Сечин с Лукашенко обсудили также цены на газ, напоминает Юшков: «Сечин может быть заинтересован в том, чтобы Лукашенко выступил лоббистом либерализации экспорта трубопроводного газа. Это тоже было бы выгодно «Роснефти».
Понятного рецепта, что делать с Белоруссией, у России сейчас нет, говорит политолог Евгений Минченко: «Отношения постепенно оцифровываются, сокращается уровень финансовой поддержки белорусской экономики со стороны России, но в то же время понятно, что резко это сделать не удается. Это может спровоцировать очень резкий рост антироссийских настроений в Белоруссии». Он напоминает, что в этом году Россия уже согласилась продлить прошлогодние условия поставок газа, теперь же Белоруссия получит какую-то компенсацию и по нефти: «В силу отсутствия четкой стратегии в отношении Белоруссии это ситуативное решение: компенсация не такая, какую хотел Лукашенко, но что-то надо дать».
Ответных шагов со стороны Лукашенко в отношении России Минченко не ждет: «Белоруссии урезали [поддержку] очень сильно».
Смягчение позиции российских властей в отношении Белоруссии может быть связано с недавним визитом Сечина к Лукашенко, допускает Минченко: «Сечин выступил в роли такого эмиссара. Он традиционно плотно взаимодействует с Лукашенко, это давняя история. Во-вторых, он у нас в стране главный нефтяник. А поскольку спор по нефтяным делам, в роли переговорщика выступает Сечин».
Резкие заявления Лукашенко в адрес российского руководства и его обещание искать другие рынки поставок нефти никого в России не напугали, отмечает Минченко: цены в других странах выше. «Но [имела значение] сама по себе ситуация обострения [в отношениях с Белоруссией] в условиях, когда в России идут процессы перенастройки политической системы и готовится голосование по поправкам в Конституцию. Видимо, в этой ситуации работает логика минимизации конфликтов по контуру [России]», – полагает эксперт.