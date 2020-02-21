Россия согласна на уступки Белоруссии в поставках нефти

Россия с 2015 г. проводит налоговый маневр, снижая экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты с одновременным повышением налога на добычу полезных ископаемых. Пошлина должна снижаться с 30% на 5 п. п. каждый год и к 2024 г. обнулиться. С поставок в Белоруссию пошлина не берется, поэтому для нее налоговый маневр означает постепенное снижение скидки на российскую нефть – до нуля в 2024 г. Минск оценивает потери от российского налогового маневра в $420–430 млн только за 2020 г. Еще около $400 млн, по оценкам Белоруссии, страна недополучила в 2019 г., а за весь период реализации маневра в 2019–2024 гг. потери республики составят около $10 млрд.