Лукашенко рассказал о предложении Путина выплатить Белоруссии $300 млн

Заявление было сделано на встрече Лукашенко с губернатором Архангельской области Игорем Орловым. Звонок состоялся непосредственно перед встречей, а само предложение было неожиданным, передает «БелТА» слова президента Белоруссии. По его словам, Россия представила формулу, по которой Белоруссия сможет точно рассчитать сумму выпадающего дохода. Примерный доход Белоруссии от пошлины в 2020 г. Лукашенко оценивает в $700 млн., компенсация позволит сохранить доходы на уровне предшествующего года. Президент Белоруссии отметил, что поручил премьер-министру Сергею Румасу просчитать конкретные значения и достичь соглашения.