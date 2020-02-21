Новак раскрыл детали предложения по компенсации Белоруссии за налоговый маневр

Компенсировать Белоруссии снижение экспортной пошлины на нефть предлагается за счет снижения премий к цене – на $2 за тонну каждый год, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак. Такое снижение, по словам министра, пропорционально ежегодному снижению экспортной пошлины на 5 п. п. и позволит частично компенсировать доходы, упущенные из-за налогового маневра России. Предложение было сформулировано российскими нефтяными компаниями и доведено до белорусской стороны, добавил Новак.