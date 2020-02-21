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Новак раскрыл детали предложения по компенсации Белоруссии за налоговый маневр

Ведомости

Компенсировать Белоруссии снижение экспортной пошлины на нефть предлагается за счет снижения премий к цене – на $2 за тонну каждый год, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак. Такое снижение, по словам министра, пропорционально ежегодному снижению экспортной пошлины на 5 п. п. и позволит частично компенсировать доходы, упущенные из-за налогового маневра России. Предложение было сформулировано российскими нефтяными компаниями и доведено до белорусской стороны, добавил Новак.

В пятницу, 21 февраля, состоялся телефонный разговор президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. После разговора Лукашенко сказал, что Россия предложила компенсацию за потери, вызванные постепенной отменой экспортных пошлин на нефть. Президент Белоруссии называл примерную сумму в $300 млн, которую, по его словам, предлагалось предоставить в том числе за счет премии нефтяных компаний.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что накануне российские компании и профильные министры встречались с заместителем руководителя администрации президента Дмитрием Козаком. Некоторые из компаний были согласны на «определенную цену», но другие посчитали условия невыгодными для себя, сказал Песков.

Ранее по теме: Лукашенко рассказал о предложении Путина выплатить Белоруссии $300 млн
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