Песков прокомментировал заявление Лукашенко о компенсации за налоговый маневр
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не может передать детали телефонного разговора Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко, который ранее заявил, что Путин предложил компенсировать Минску потери из-за налогового маневра. При этом Песков обратил внимание, что «поставки осуществляют не российское государство, а российские нефтяные компании», и Россия не может навязывать им невыгодные условия.
«[Замруководителя администрации президента] Козак вчера собирал нефтяные компании, профильных министров и проводил у себя совещание. Разные компании высказывали свои позиции»
На вопрос, согласились ли российские нефтяные компании поставлять нефть Белоруссии по низкой цене, Песков ответил, что некоторые из компаний согласись на поставки «по определенной цене». Другие компании не согласились с предложенной ценой, так как считают ее невыгодной, поэтому вопрос будет обсуждаться и далее. Пресс-секретарь президента назвал саму идею компенсации одной из «различных запросных позиций сторон» и отметил, что пока что вопрос возмещения из бюджета не рассматривается.
Ранее Лукашенко заявил, что Путин в ходе телефонного разговора предложил возместить Белоруссии доходы, выпадающие из-за налогового маневра России. Президент Белоруссии называл примерную сумму в $300 млн и отметил, что более точные сведения должен рассчитать премьер-министр Сергей Румас по формуле, предоставленной Путиным.