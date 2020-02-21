Песков прокомментировал заявление Лукашенко о компенсации за налоговый маневр

На вопрос, согласились ли российские нефтяные компании поставлять нефть Белоруссии по низкой цене, Песков ответил, что некоторые из компаний согласись на поставки «по определенной цене». Другие компании не согласились с предложенной ценой, так как считают ее невыгодной, поэтому вопрос будет обсуждаться и далее. Пресс-секретарь президента назвал саму идею компенсации одной из «различных запросных позиций сторон» и отметил, что пока что вопрос возмещения из бюджета не рассматривается.