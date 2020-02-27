Право на несвободу собраний

26 февраля ТАСС опубликовал очередное видеоинтервью Владимира Путина, где он высказался и о разгоне митингов в Москве летом 2019 г. Путин назвал брутальные действия полиции и Росгвардии законными. По его мнению, если кто-то получил «дубинкой под ребра», то на «так называемых несанкционированных акциях» (в 2010 г. Путин высказался в интервью похоже: «Где нельзя, бьют дубиной по башке. Нельзя? Пришел? Получи, тебя отоварили»). На вопрос о наказании за брошенную бутылку Путин ответил фразой с новым ассортиментом средств и сценариев: что нарушитель «завтра бросит стул, а затем пойдет громить машины».