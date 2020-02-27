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Право на несвободу собраний

Москва предлагает ООН сделать российские практики в этой сфере универсальными
Павел Аптекарь
ТАСС опубликовал очередное видеоинтервью Владимира Путина, где он высказался и о разгоне митингов в Москве летом 2019 г. Путин назвал брутальные действия полиции и Росгвардии законными /Евгений Разумный / Ведомости

Российская бюрократия настаивает на сохранении полномочий по ограничению массовых мирных акций под разными, нередко абсурдными предлогами и даже предлагает сделать такой подход универсальным.

26 февраля ТАСС опубликовал очередное видеоинтервью Владимира Путина, где он высказался и о разгоне митингов в Москве летом 2019 г. Путин назвал брутальные действия полиции и Росгвардии законными. По его мнению, если кто-то получил «дубинкой под ребра», то на «так называемых несанкционированных акциях» (в 2010 г. Путин высказался в интервью похоже: «Где нельзя, бьют дубиной по башке. Нельзя? Пришел? Получи, тебя отоварили»). На вопрос о наказании за брошенную бутылку Путин ответил фразой с новым ассортиментом средств и сценариев: что нарушитель «завтра бросит стул, а затем пойдет громить машины».

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