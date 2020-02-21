Владимир Путин для молодежи
Кому адресовано большое видеоинтервью президента
Большое интервью Владимира Путина агентству ТАСС, посвященное прежде всего вопросам внутрироссийской повестки, вызвано стремлением власти разъяснить накопившиеся в стране проблемы от первого лица и устранить слухи о возможных неурядицах внутри правящего класса из-за отставки правительства.
Путин дал многочасовое интервью агентству, в ходе которого дал развернутые ответы на вопросы, посвященные прежде всего внутренней политике. Первый из 20 фрагментов был выложен утром 20 февраля на сайте ТАСС и на YouTube. Время и формат интервью, а также первые ответы Путина на вопросы Андрея Ванденко наводят на размышления.
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