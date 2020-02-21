Владимир Путин для молодежи

Путин дал многочасовое интервью агентству, в ходе которого дал развернутые ответы на вопросы, посвященные прежде всего внутренней политике. Первый из 20 фрагментов был выложен утром 20 февраля на сайте ТАСС и на YouTube. Время и формат интервью, а также первые ответы Путина на вопросы Андрея Ванденко наводят на размышления.