Как сочетаются скрепы и рост

Германия – одна из наиболее экономически развитых стран мира, и вряд ли кого-то может удивить, что в Средние века процветали немецкие торговые города, входившие в Ганзу. Может казаться, будто Германия всегда была образцом для Европы в хозяйственном отношении, хотя у тех, кто читал печальный роман Томаса Манна «Будденброки», повествующий об упадке старой семьи любекских коммерсантов в XIX в., должно было закрасться подозрение, что не все было так просто. Роман, правда, наводит на мысль об экзистенциальных причинах декаданса, но и проблемы Любека и других немецких городов возникли за несколько столетий до описываемых Томасом Манном событий, и связаны они были с очень конкретными вещами. В основном с удивительным консерватизмом ганзейских коммерсантов. С тем, что свои культурные скрепы они ценили больше возможности экономического процветания, а потому проиграли конкурентную борьбу всем, кому только можно. Примерно так же, как сегодня Россия, «встающая с колен» и не желающая присматриваться к происходящим в мире большим переменам, меняет былое динамичное развитие на унылую стагнацию.