Памяти Немцова и Конституции
Марш памяти убитого 5 лет назад политика по-прежнему объединяет разнородную оппозицию — в этом ей помогает власть
На марше памяти Бориса Немцова, застреленного пять лет назад, 29 февраля совместились не только различные по идеологии силы, но и разные требования к власти. Неудивительно: политика московских властей, нечасто согласующих протестные акции, способствует ситуативному объединению оппозиции – как и появление практически у каждой группы своих политзаключенных и своих претензий к поправке в Конституцию.
Ситуативная солидаризация участников протестов наблюдается не впервые – ярким примером были еще протесты против фальсификации выборов 2011–2012 гг., в которых участвовали и левые, и правые силы.
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