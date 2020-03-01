Памяти Немцова и Конституции

На марше памяти Бориса Немцова, застреленного пять лет назад, 29 февраля совместились не только различные по идеологии силы, но и разные требования к власти. Неудивительно: политика московских властей, нечасто согласующих протестные акции, способствует ситуативному объединению оппозиции – как и появление практически у каждой группы своих политзаключенных и своих претензий к поправке в Конституцию.