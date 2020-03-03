Что общего у дела Константина Котова и школьной игры с тряпкой

Исправление судебных ошибок в России – это акт политический, а значит, процесс трудный и долгий. Дело 35-летнего активиста Константина Котова, осужденного в 2019 г. на четыре года колонии по дадинской статье 212.1 Уголовного кодекса, никак не дойдет до той судебной инстанции, которая примет наконец решение в соответствии с позицией Конституционного суда. Тот счел, что нарушителей закона о митингах надо отправлять за решетку только тогда, когда их действия нанесли серьезный ущерб или привели к утрате акцией мирного характера. В случае с Котовым такого не было.