Как Москва побила рекорд по наказанию митингующих

Управление судебного департамента по Москве опубликовало статистику деятельности столичных судов за 2019 г., в том числе рассмотрения дел об административных правонарушениях. Данные по делам о нарушении порядка проведения митингов, пикетов и участия в них (ст. 20.2, 20.2.2 КоАПа) наглядно иллюстрируют как масштаб событий лета 2019 г., так и остроту реакции на них властей. Так, число рассмотренных дел по этим статьям КоАПа в Москве в 1,5 раза превысило прежний рекорд, установленный в 2012 г. с его многочисленными массовыми акциями за честные выборы и митингом 6 мая на Болотной площади, и в 1,7 раза – число дел 2017 г. (ранее второй по числу «митинговых» дел год после 2012 г.). Число административно наказанных в 2019 г. достигло почти 3000 – это в 2,2 раза больше, чем в 2012 г., и в 1,9 раза больше, чем в 2017 г. Показательно и другое: по сравнению с 2012 г. доля дел, завершившихся наказанием задержанных на массовых мероприятиях, выросла с 62,6 до 84% в 2017 г. и 90,8% в 2019 г. Число арестов митинговавших в Москве в 2019 г. превысило их общее количество за 2012–2018 гг., а их доля среди назначенных наказаний выросла с 0,15 до 4,4%.