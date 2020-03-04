Чем грозит снижение страховых платежей

Пока продолжается суета вокруг поправок в Конституцию, под шумок начались разговоры, что было бы неплохо снизить обязательные страховые платежи с нынешних 30 до 22%. Это должно, как считают авторы этой далеко не новой идеи, снизить нагрузку на бизнес (ведь именно он, а не работник тратит на это деньги). А значит, и экономика оживет, станет расти темпами «выше среднемировых», как в своем майском указе установил Владимир Путин. Для правительства Михаила Мишустина это может быть заманчивой идеей – ведь именно оно теперь в ответе за выполнение президентских указаний.