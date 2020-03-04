Супервторник Джо Байдена
Супервторник 3 марта едва ли не важнейший день предварительных выборов кандидата в президенты США. В этом году – для демократической партии: республиканцы последовали традиции, по которой действующему президенту вызов не бросают. В этот день голосовало 14 штатов, в том числе два (Калифорния и Техас) из трех наиболее густонаселенных. На кону было 1344 мандата делегатов партийного съезда (он пройдет в июле), на котором будет выбран кандидат в президенты от демократов. Одна только Калифорния делегирует на съезд 415 человек, Техас – 288.
Коротко результаты супервторника можно подвести так: триумфальное возвращение лидерства Джо Байдена (вице-президент США при Бараке Обаме), сохраняющаяся, но не растущая энергетика Берни Сандерса (сенатор от Вермонта с репутацией «демократического социалиста», что многими читается как «опасный левак»), фальстарт Майкла Блумберга (экс-мэр Нью-Йорка, мультимиллиардер, потративший на кампанию более $400 млн собственных средств) и последняя гастроль всех остальных кандидатов.
Кто чего добился
Результаты супервторника предопределило состоявшееся в прошлую субботу голосование в Южной Каролине, где Байден – после трех подряд неудач – уверенно победил, набрав 49% голосов. В него вновь поверил массовый демократический избиратель. До этого казалось, что к победе твердой поступью идет Сандерс.
Успех в Южной Каролине вернул в игру все три фактора, которые делают Байдена фаворитом. Первый – его высочайшая известность как вице-президента при все еще популярном среди электората демократов Обаме и политический опыт. Второй – страх немалой части партийного истеблишмента (и многих избирателей), что Сандерс непозволительно левый по своим позициям и это не даст ему возможность завоевать центристского избирателя в противостоянии с Дональдом Трампом. Третий – резюме двух первых – что именно Байден имеет наилучшие шансы на победу на президентских выборах.