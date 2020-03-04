Супервторник Джо Байдена

Супервторник 3 марта едва ли не важнейший день предварительных выборов кандидата в президенты США. В этом году – для демократической партии: республиканцы последовали традиции, по которой действующему президенту вызов не бросают. В этот день голосовало 14 штатов, в том числе два (Калифорния и Техас) из трех наиболее густонаселенных. На кону было 1344 мандата делегатов партийного съезда (он пройдет в июле), на котором будет выбран кандидат в президенты от демократов. Одна только Калифорния делегирует на съезд 415 человек, Техас – 288.