Результаты «супервторника» могут определить кандидата в президенты США от демократов

В двух штатах – Северной Каролине и Оклахоме – Сандерса может обойти бывший вице-президент Джозеф Байден, свидетельствуют прогнозы RealClearPolitics. В начале предвыборной кампании именно он считался фаворитом демократов, но на первых трех отборах кандидатов выступил слабо. Однако на прошедших в субботу праймери в Южзной Каролине Байден, как и ожидалось, одержал победу – решающим фактором стала поддержка афроамериканских избирателей, их в штате больше половины. Кроме того, в воскресенье из-за низких результатов на тех же праймериз о выходе из гонки заявил бывший мэр города Саут-Бенд в Индиане Пит Буттиджич. Как и Байден, он представлял умеренное крыло демократов в противовес Сандерсу, называющему себя социалистом. Поэтому теперь «все его супервторничные голоса пойдут сонному Джо Байдену», написал Трамп в своем Twitter. По его мнению, таким образом демократы добиваются вывода из игры Сандерса, которого Трамп считает самым слабым противником.