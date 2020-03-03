Результаты «супервторника» могут определить кандидата в президенты США от демократов
В США во вторник пройдут выборы кандидатов в президенты сразу в 14 штатах. У республиканцев действующий президент Дональд Трамп не имеет реальных конкурентов, поэтому борьба разворачивается между претендентами от демократов. Фаворитом выступает сенатор от Вермонта Берни Сандерс – по данным RealClearPolitics, он лидирует в большинстве штатов, которые будут голосовать в так называемый супервторник, включая Калифорнию и Техас. В них проживает больше всего избирателей, и, соответственно, именно у этих штатов больше всего делегатов на национальных съездах партий, выбирающих итоговых кандидатов. По результатам супервторника между претендентами распределятся симпатии 1357 делегатов из 4750, отмечает BBC News. Чтобы стать кандидатом от партии, необходимо получить поддержку 1990 делегатов.
В двух штатах – Северной Каролине и Оклахоме – Сандерса может обойти бывший вице-президент Джозеф Байден, свидетельствуют прогнозы RealClearPolitics. В начале предвыборной кампании именно он считался фаворитом демократов, но на первых трех отборах кандидатов выступил слабо. Однако на прошедших в субботу праймери в Южзной Каролине Байден, как и ожидалось, одержал победу – решающим фактором стала поддержка афроамериканских избирателей, их в штате больше половины. Кроме того, в воскресенье из-за низких результатов на тех же праймериз о выходе из гонки заявил бывший мэр города Саут-Бенд в Индиане Пит Буттиджич. Как и Байден, он представлял умеренное крыло демократов в противовес Сандерсу, называющему себя социалистом. Поэтому теперь «все его супервторничные голоса пойдут сонному Джо Байдену», написал Трамп в своем Twitter. По его мнению, таким образом демократы добиваются вывода из игры Сандерса, которого Трамп считает самым слабым противником.