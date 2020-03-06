Как кризисы меняют роль женщин в России

Я в эти предпраздничные дни хочу обратить внимание на то, что женщины делали и делают в невеселые времена острых и затяжных кризисов, не выходя из своей женской роли, но расширяя ее границы. И совершают это не в порядке достижения равенства с мужчинами, но явно в связи с тем, что делают или не делают в это время исполнители мужских ролей. Я не претендую на универсальность своих заключений. Гендерные композиции очень разнообразны. Но в то же время хочу подчеркнуть, что сходные процессы и явления, как довелось слышать или лично наблюдать, проводя исследования по всей России, имеют место в очень разных культурных и социоэкономических обстоятельствах. Основные наблюдения, конечно, касаются русскоязычной городской среды.