Нефтяной фронт: что будет с рублем

С начала февраля развитие эпидемии коронавируса привело к значительному падению фондовых рынков и прогнозу замедления мирового экономического роста, что уменьшило спрос на нефть – цена стала заметно падать. Отказ России от дальнейшей кооперации со странами ОПЕК по достижению договоренностей о совместных ограничениях поставок нефти на рынок вверг его в ценовую войну. Стороны разошлись в пятницу, 6 марта, не только не добившись согласия в отношении будущих ограничений, но и отменив ранее действовавшие: с 1 апреля поставщики нефти вольны продавать ее сколько угодно. Саудовская Аравия объявила о небывалых скидках для покупателей нефти на апрель, что опустило краткосрочно цену за 1 баррель нефти сорта Brent до $31,3 утром 9 марта. В течение дня цены несколько восстановились, составив в среднем около $35 за 1 баррель. Рубль предсказуемо упал, причем сильнее, чем мог бы, – в России был выходной. Закончив торги в пятницу на отметке примерно в 68,5 (при нефти в $45,5), доллар к рублю на международном рынке вырастал, достигнув максимума около 76 руб., и успокоился на уровне около 74,5 руб. за $1 (при нефти в $35,5). Таким образом, ослабление рубля составило около 9% на фоне падения нефти на 22%. Является ли оно чрезмерным, чего ожидать от Банка России и правительства и как может развиваться ситуация на рынке?