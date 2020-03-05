Курс рубля ускорил падение после переговоров в ОПЕК
К 19.04 мск на московской бирже российская валюта опустилась до 66,97 руб./$, потеряв 72 коп., и до 74,92 руб./евро, потеряв 1,12 руб. Индекс Мосбиржи к закрытию торгов опустился на 0,4% до 2816,7 пункта, РТС – на 1,8% до 1323,82 пункта.
Падение рубля и индексов усилилось около 16.00 мск, когда стало известно о том, что организация стран – экспортеров нефти (ОПЕК) согласовала сокращение добычи на 1,5 млн баррелей в сутки, если к ним присоединится Россия. Москва изначально была против дополнительного сокращения добычи. Переговоры с Россией, а также другими странами, не входящими в картель, но участвующими в сделке ОПЕК+ пройдут в пятницу, 6 марта.
Активное снижение рубля началось после новости о разногласиях России и ОПЕК по вопросу сокращения добычи нефти, говорит начальник дилингового центра Металлинвестбанка Сергей Романчук. Упал также индикатор экономического роста – фьючерс на индекс S&P 500 – значит, ситуация на рынке не изменилась, рынок пугает перспектива пандемии коронавируса, обращает он внимание. И добавляет, что новости про новых больных также повлияли на падение рубля.
Рубль умеренно снизился в ожидании пятничного решения ОПЕК о дальнейшей судьбе сделки, считает главный аналитик «Нордеа банка» Татьяна Евдокимова. Падение отражает настрой рынка, считает она: «Скорее всего, завтрашнее решение ОПЕК+ не даст значительных поводов для оптимизма. Россия не слишком настроена сокращать добычу, поэтому цена на нефть падает, а вслед за ней и рубль». Другой фактор снижения курса – снижение аппетита к риску. Один из его индикаторов, индекс S&P 500, снизился на 2%, отражая опасения участников рынка о последствиях эпидемии.
Ведущий аналитик «Альфа капитала» Дарья Желаннова не связывает падение курса рубля с решением ОПЕК сократить добычу нефти. Рубль падал и до этой новости, цена на нефть после оглашения результатов переговоров практически не изменилась (цена на нефть марки Brent опустилась на 0,08% до $51,09 за баррель. – «Ведомости»), подчеркнула она. По ее словам, рынок в ожидании решения ОПЕК+. Причина падения рубля, по мнению, Желанновой, все та же – эпидемии коронавируса. Нервозность на глобальном рынке сохраняется, вирус распространяется, возникают новые очаги за пределами Китая, перечисляет она. Рынки не успокоились после снижения ФРС ключевой ставки, все ждут дальнейших действий от правительств стран, наиболее пострадавших от коронавируса.