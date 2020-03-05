Курс рубля ускорил падение после переговоров в ОПЕК

Ведущий аналитик «Альфа капитала» Дарья Желаннова не связывает падение курса рубля с решением ОПЕК сократить добычу нефти. Рубль падал и до этой новости, цена на нефть после оглашения результатов переговоров практически не изменилась (цена на нефть марки Brent опустилась на 0,08% до $51,09 за баррель. – «Ведомости»), подчеркнула она. По ее словам, рынок в ожидании решения ОПЕК+. Причина падения рубля, по мнению, Желанновой, все та же – эпидемии коронавируса. Нервозность на глобальном рынке сохраняется, вирус распространяется, возникают новые очаги за пределами Китая, перечисляет она. Рынки не успокоились после снижения ФРС ключевой ставки, все ждут дальнейших действий от правительств стран, наиболее пострадавших от коронавируса.