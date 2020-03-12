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Игра президента, которая могла закончиться совсем иначе

Социолог Константин Гаазе о спецоперации, которой не было
Константин Гаазе
Никакой спецоперации не было. Испытывая проблемы как со страной, так и с элитой, президент в январе ввязался в игру, которая могла закончиться совсем по-другому. /Андрей Гордеев / Ведомости

Днем 10 марта, когда Владимир Путин с удовольствием тянул время, отвечая депутатам Госдумы, хочет ли он обнулить четыре своих президентских срока, казалось, что мы присутствуем при развязке хорошо спланированной спецоперации. Одной из тех, что потом надолго остаются в пособиях для диктаторов.

Никакой спецоперации не было. Испытывая проблемы как со страной, так и с элитой, президент в январе ввязался в игру, которая могла закончиться совсем по-другому.

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