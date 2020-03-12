Игра президента, которая могла закончиться совсем иначе

Днем 10 марта, когда Владимир Путин с удовольствием тянул время, отвечая депутатам Госдумы, хочет ли он обнулить четыре своих президентских срока, казалось, что мы присутствуем при развязке хорошо спланированной спецоперации. Одной из тех, что потом надолго остаются в пособиях для диктаторов.