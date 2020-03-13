Пиррова победа Сталина

Неудачи первых недель войны с Финляндией вынудили командование Красной армии прекратить активные действия и начать подготовку нового массированного удара. К 10 февраля число советских дивизий на фронте выросло с 19 до 47, танковых бригад – с пяти до семи, появились три авиадесантные бригады, были усилены артиллерия и авиация. Группировка на главном направлении, на Карельском перешейке, усилилась с девяти дивизий до 26 и с четырех танковых бригад до шести.