Пиррова победа Сталина
80 лет назад, 13 марта 1940 г., завершилась советско-финляндская война. Финляндия не выдержала борьбы в одиночку с СССР и была вынуждена подписать мир на условиях Москвы, но отстояла независимость. Военный успех и территориальные приобретения дорого обошлись Советскому Союзу: безвозвратные потери Красной армии превысили финские в 5 раз, а Финляндия стала неизбежным противником в будущей войне.
Неудачи первых недель войны с Финляндией вынудили командование Красной армии прекратить активные действия и начать подготовку нового массированного удара. К 10 февраля число советских дивизий на фронте выросло с 19 до 47, танковых бригад – с пяти до семи, появились три авиадесантные бригады, были усилены артиллерия и авиация. Группировка на главном направлении, на Карельском перешейке, усилилась с девяти дивизий до 26 и с четырех танковых бригад до шести.