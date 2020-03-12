Почему нельзя повышать ключевую ставку

Одним из аргументов в пользу увеличения ставки может стать не борьба с инфляцией, а поддержка рубля — его чрезмерное падение может спровоцировать панику на рынке. Однако этот аргумент также не выдерживает критики. Во-первых, некоторое обесценение рубля в ответ на падение цены на нефть — нормальное явление, и оно уже произошло, хотя, конечно, потребуется еще некоторое время, прежде чем курс нащупает свой новый равновесный уровень. Во-вторых, отчасти падение рубля и так сглаживается бюджетным правилом, в рамках которого Банк России уже начал продавать валюту на открытом рынке. Наконец, в-третьих, если сверх равновесного обесценения последуют спекулятивные скачки курса, то их можно будет сглаживать дополнительными валютными интервенциями или сделками валютного РЕПО. А повышение ключевой ставки не является эффективным инструментом против действий спекулянтов, так как едва ли повлияет на их поведение: для компенсации колебаний курса потребуется очень большое увеличение ставки, которое станет существенным дополнительным ударом по экономике.