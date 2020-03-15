Почему МГТС больше не нужна

На самом деле особых поводов для сожаления нет. Во-первых, компания МГТС не исчезнет. Упразднить ее не получится, даже если захотеть. МГТС – один из крупнейших (если не крупнейший) инфраструктурных операторов Москвы: по ее коммуникациям свои кабели связи прокладывают другие операторы. Телефонами МГТС пользуется множество министерств и ведомств, причем подключаться они должны не по современной оптике, а с помощью старинных медных кабелей. Так что тут за советское наследие беспокоиться нечего.