Почему МГТС больше не нужна
Бренд «Московская городская телефонная сеть» (МГТС), появившийся еще в 1917 г., уходит в прошлое. Подключать и обслуживать частных клиентов под своим красным «яичным» брендом будет МТС: МГТС – ее «дочка». Наверняка мы еще услышим: вот, мол, загубили очередное советское наследие! Как же теперь Москва без МГТС! Как же «плачет девушка в автомате»!
На самом деле особых поводов для сожаления нет. Во-первых, компания МГТС не исчезнет. Упразднить ее не получится, даже если захотеть. МГТС – один из крупнейших (если не крупнейший) инфраструктурных операторов Москвы: по ее коммуникациям свои кабели связи прокладывают другие операторы. Телефонами МГТС пользуется множество министерств и ведомств, причем подключаться они должны не по современной оптике, а с помощью старинных медных кабелей. Так что тут за советское наследие беспокоиться нечего.