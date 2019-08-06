Технологии / Телекоммуникации
Статья опубликована в № 4871 от 07.08.2019 под заголовком: Греф не дозвонился

Виртуальный оператор Сбербанка набрал к весне 86 000 абонентов

За прошлый год его убыток составил 247,9 млн рублей

Виртуальный мобильный оператор (MVNO) Сбербанка собрал абонентскую базу из 85 900 активных пользователей. Об этом говорится в презентации Сбербанка, представленной инвесторам в апреле 2019 г. Причем 93% сим-карт было продано через банковские каналы, гласит документ. Те же данные фигурируют в мартовской презентации Сбербанка. В более ранних презентациях этих данных нет. Показатель абонентской базы актуален на декабрь 2018 г., спорит представитель Сбербанка. Текущие данные он не раскрыл. С сентября 2017 г. по сентябрь 2018 г. подключение абонентов было ограничено несколькими точками продаж и пилотным проектом, а полноценный запуск оператора состоялся в сентябре 2018 г., аргументирует представитель госбанка.

«Сбермобайл» работает на сетях Tele2. Он начинал работу в Санкт-Петербурге в августе 2017 г. В январе 2018 г. оператор начал выдавать свои сим-карты в Москве. Выручка оператора за 2018 г. составила 362,4 млн руб., следует из данных «СПАРК-Интерфакса». Чистый убыток оператора за период достиг 247,9 млн руб.

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