Поможет ли нулевая ставка ФРС США остановить панику на рынках
В 2018 г. американский фондовый рынок дважды сильно просел, в I и IV кварталах, во многом под грузом собственных опасений относительно собственных же успехов. Безостановочный рост в течение почти 10 лет, подпитываемый избыточной ликвидностью, которую после мирового финансового кризиса обеспечивали центробанки, стал казаться избыточным. Стоимость акций уже заметно превышала средние исторические уровни, стали появляться компании с капитализацией $1 трлн (на этой отметке в итоге побывали четыре технологических гиганта – Apple, Amazon, Microsoft, Alphabet). Период безостановочного роста экономики США тоже приближался к 10-летнему рекорду (и затем превзошел его). Между тем президент Дональд Трамп всерьез затеял торговую войну с Китаем.
Это испугало инвесторов, причем в IV квартале 2018 г. весьма прилично: индекс S&P 500 упал почти на 20%. Однако «медведям» в тот момент было не суждено взять верх. Федеральная резервная система США (ФРС), ранее постепенно повышавшая процентные ставки, в декабре резко изменила позицию – и в 2019 г. стала ставки снижать, т. е. действовать на упреждение – в отличие от предыдущих циклов, когда политика обычно начинала смягчаться уже в ответ на ухудшение экономической ситуации. Это купило рынку еще около года роста (и более 28% для S&P 500 по итогам года).