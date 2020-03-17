Поможет ли нулевая ставка ФРС США остановить панику на рынках

Это испугало инвесторов, причем в IV квартале 2018 г. весьма прилично: индекс S&P 500 упал почти на 20%. Однако «медведям» в тот момент было не суждено взять верх. Федеральная резервная система США (ФРС), ранее постепенно повышавшая процентные ставки, в декабре резко изменила позицию – и в 2019 г. стала ставки снижать, т. е. действовать на упреждение – в отличие от предыдущих циклов, когда политика обычно начинала смягчаться уже в ответ на ухудшение экономической ситуации. Это купило рынку еще около года роста (и более 28% для S&P 500 по итогам года).