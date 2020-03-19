Средний класс Владимира Путина
Президент назвал самую выигрышную для себя долю среднего класса в населении России — 70%, но это лукавство
Владимир Путин в очередной раз продемонстрировал, что живет в мире удобных для него представлений о ситуации в России и за ее пределами, часто отличающемся от объективной реальности. Эта картина действительности становится основой для принятия решений и навязывается через государственные СМИ гражданам России.
18 марта был опубликован очередной фрагмент интервью президента ТАСС – об особенностях социальной структуры в России. По словам президента, каждая страна имеет собственный средний класс. Он сослался на методику Всемирного банка (ВБ), согласно которой к среднему классу принадлежат люди с доходами свыше полутора минимальных. По этому критерию (доход около 17 000 руб.), сказал Путин, к среднему классу относится 70% россиян.
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