Средний класс Владимира Путина

Владимир Путин в очередной раз продемонстрировал, что живет в мире удобных для него представлений о ситуации в России и за ее пределами, часто отличающемся от объективной реальности. Эта картина действительности становится основой для принятия решений и навязывается через государственные СМИ гражданам России.