Куда ведет выход из особого порядка

В 2018 г. мы уже рассказывали, как работает этот механизм (см. «Когда прокуроры важнее судей», «Ведомости», 12.09.2018), но за это время в России произошло существенное, но скрытое от общественного внимания изменение. В то время как в мире доля досудебных соглашений по вопросу вины растет, в России в 2019 г. она упала. Что происходит?