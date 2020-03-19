Куда ведет выход из особого порядка
Социолог Екатерина Ходжаева о том, как задача контроля за следствием перекладывается на суды
Прокуроры, а не судьи принимают ключевые решения по уголовным делам. Это утверждение может показаться неочевидным и характерным только для России. Но так обстоит дело по крайней мере в 54 странах мира, где существуют сделки с обвинением: признание вины в обмен на обещание мягкого наказания.
В 2018 г. мы уже рассказывали, как работает этот механизм (см. «Когда прокуроры важнее судей», «Ведомости», 12.09.2018), но за это время в России произошло существенное, но скрытое от общественного внимания изменение. В то время как в мире доля досудебных соглашений по вопросу вины растет, в России в 2019 г. она упала. Что происходит?
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