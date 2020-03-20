Конституционный суд в домике

Хотя под губительным воздействием коронавируса тенденция к самоизоляции набрала повсюду громадную силу, все-таки полное огораживание от внешнего мира, его явлений, нужд и тревог – это самое последнее, чего граждане России ожидают от КС. И в этом смысле начало заключения КС звучит весьма обнадеживающе, как некое обещание открытости. В нем говорится: «Конституционный суд Российской Федерации самостоятельно, в том числе на основе мониторинга дискуссии в средствах массовой информации и в сети Интернет, а также с учетом общественной значимости определяет те положения, оценка которых требует более развернутого выражения его позиции».