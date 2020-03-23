Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Мнения / Аналитика

Not Doing Business в России

Отношение россиян к предпринимателям противоречиво, но не так примитивно, как у президента
Денис Волков Степан Гончаров Мария Снеговая
Отношения россиян к отечественным предпринимателям и предпринимательству куда сложнее, чем считает Путин /Евгений Разумный / Ведомости

В недавнем выпуске спецпроекта ТАСС президент России Владимир Путин заявил, что, на его взгляд, «есть определенные основания» воспринимать бизнесменов как «жуликов», и сослался на то, что и «народ» так думает. Но отношения россиян к отечественным предпринимателям и предпринимательству куда сложнее, чем считает Путин, показал опрос «Левада-центра», проведенный среди 1600 россиян в ноябре 2019 г.

Полезные и умные 

Результаты обнаруживают позитивное отношение россиян к предпринимателям, которое постоянно улучшалось все последние годы. Так, в ноябре 2019 г. более 80% опрошенных считали, что деятельность малого и среднего бизнеса идет на пользу стране (деятельность крупного бизнеса – 58%). Это максимальные значения за 16 лет измерений. Лучше всего относятся к бизнесменам молодые люди и обеспеченные граждане. Хуже всего – малообеспеченные, которым, вероятно, трудно представить себя на месте предпринимателей, и они наверняка испытывают к ним неприязнь.

Позитивный образ предпринимателей дополняется представлением о том, что именно в бизнесе работают одни из самых умных, талантливых и способных наших сограждан. Опять же, чаще так говорят люди моложе 25 лет, материально обеспеченные и с опытом ведения бизнеса (или желанием его открыть) респонденты (по 40% в каждой группе). Иначе говоря, для представителей этих слоев населения статус предпринимателя особенно высок. Главным вкладом российского бизнеса в развитие страны респонденты считают создание рабочих мест и уплату налогов в бюджет.

Вы видите 17% этого материала
Подпишитесь или прочитайте статью целиком по Wi-Fi в кофейнях «Шоколадница» Москвы и области
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте