Not Doing Business в России

Позитивный образ предпринимателей дополняется представлением о том, что именно в бизнесе работают одни из самых умных, талантливых и способных наших сограждан. Опять же, чаще так говорят люди моложе 25 лет, материально обеспеченные и с опытом ведения бизнеса (или желанием его открыть) респонденты (по 40% в каждой группе). Иначе говоря, для представителей этих слоев населения статус предпринимателя особенно высок. Главным вкладом российского бизнеса в развитие страны респонденты считают создание рабочих мест и уплату налогов в бюджет.