Кто считает предпринимателей жуликами

Считать бизнесменов «жуликами по определению» есть «определенные основания», рассказал Путин в очередной серии большого интервью ТАСС: в 2000-е «весь так называемый малый бизнес» в России был связан с торговлей. Сейчас, по словам Путина, государство «заставляет» крупные, особенно государственные, компании обеспечивать заказ для малых предприятий, что меняет структуру малого бизнеса: теперь это «не только какие-то там киоски и палатки», есть уже научный, производственный и высокотехнологичный малый бизнес. На вопрос интервьюера, правильно ли он понял, что «торгаш – жулик», Путин заявил, что в сознании народа – да. Уточнив, что и он «часть этого народа»: «Если по-честному сказать, мы все так думаем».