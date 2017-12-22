Точных правил игры с властью не существует

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Есть одно общее свойство у (в остальном очень разных) процессов Михаила Ходорковского, Кирилла Серебренникова и Алексея Улюкаева. Оно в том, что человек, оказавшийся в центре такого процесса, по общему мнению, обвиняется не в том, за что его судят. Считается, что если узнать его истинную вину, то можно определить правила, по которым в дальнейшем нужно будет играть в игры с властью.

Спрос на точные правила игры с властью огромен, и потому существует массовая вера в то, что такие правила есть. В случае с Ходорковским новые правила пытались угадать представители крупного бизнеса. Дело Улюкаева не могло не вызвать горячего интереса у высшего чиновничества. За случаем Серебренникова, затаив дыхание, следит мир искусства, особенно театра и кино. С волнением наблюдают, конечно, и все остальные.

Полная версия доступна только подписчикам Подписка на бумажную газету и другие тарифы Подписка на «Ведомости» — это: Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике

Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)

Всегда свежий номер в разделе «Газета»

Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов

Участие в обсуждении материалов на сайте Подарки для годовых подписчиков {{gift}}