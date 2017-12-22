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Аналитика / Республика
Статья опубликована в № 4477 от 22.12.2017 под заголовком: Тайные правила игры

Точных правил игры с властью не существует

Максим Трудолюбов о сходстве процессов Ходорковского, Серебренникова и Улюкаева
Максим Трудолюбов

Есть одно общее свойство у (в остальном очень разных) процессов Михаила Ходорковского, Кирилла Серебренникова и Алексея Улюкаева. Оно в том, что человек, оказавшийся в центре такого процесса, по общему мнению, обвиняется не в том, за что его судят. Считается, что если узнать его истинную вину, то можно определить правила, по которым в дальнейшем нужно будет играть в игры с властью.

Спрос на точные правила игры с властью огромен, и потому существует массовая вера в то, что такие правила есть. В случае с Ходорковским новые правила пытались угадать представители крупного бизнеса. Дело Улюкаева не могло не вызвать горячего интереса у высшего чиновничества. За случаем Серебренникова, затаив дыхание, следит мир искусства, особенно театра и кино. С волнением наблюдают, конечно, и все остальные.

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Комментарии  ()
Андрей ПРФ
08:26 22.12.2017
Маленькие дети на вопрос: "А где на самом деле находятся люди, которых ты видишь в телевизоре?" обычно отвечают: "Там, в телике - а где же еще?" Так и мы, внимательно разглядывая удивительные и яркие картинки высосанных из одного и того же пальца псевдоуголовных "дел" ЮКОС 1; ЮКОС 2; Улюкаева и Серебренникова выглядим детьми, убежденными, что это не технические фокусы, а простое чудо телепортации. Во времена первых такого рода политических процессов вроде знаменитого Шахтинского дела (1928г.), Дела Промпартии (1930г.) или Дело Крестьянской трудовой партии (1931г.) никого в тоталитарной России того времени эти процессы не удивляли, а задумывались над ними только соотечественники за рубежом, как это делает сегодня Ходорковский. Как после 9 лет свободной России в 1992-1999 годах к нам нежданно-негаданно смогли вновь приползти кафкианские политические процессы? Как мы оказались в неототалитаризме гибридного типа имени русского издания Мугабе? Сможем ли избавиться от этого наваждения без кровопролития или мы обречены надолго? Вопросы, вопросы без ответов... Детям проще.
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