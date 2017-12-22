Точных правил игры с властью не существует
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Есть одно общее свойство у (в остальном очень разных) процессов Михаила Ходорковского, Кирилла Серебренникова и Алексея Улюкаева. Оно в том, что человек, оказавшийся в центре такого процесса, по общему мнению, обвиняется не в том, за что его судят. Считается, что если узнать его истинную вину, то можно определить правила, по которым в дальнейшем нужно будет играть в игры с властью.
Спрос на точные правила игры с властью огромен, и потому существует массовая вера в то, что такие правила есть. В случае с Ходорковским новые правила пытались угадать представители крупного бизнеса. Дело Улюкаева не могло не вызвать горячего интереса у высшего чиновничества. За случаем Серебренникова, затаив дыхание, следит мир искусства, особенно театра и кино. С волнением наблюдают, конечно, и все остальные.
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