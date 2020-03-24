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Как бороться с кризисом

Профессор Российской экономической школы Олег Шибанов о приоритетах антикризисной политики
Олег Шибанов , Директор Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики СКОЛКОВО-РЭШ, профессор финансов Российской экономической школы
Правительство ищет, чем поддержать население во время вируса /РИА Новости

Борьба с кризисом во многих странах в основном сосредоточена на денежно-кредитных изменениях (снижение ставок, увеличение ликвидности) и бюджетных мерах (возврат средств домохозяйствам, помощь пострадавшему от кризиса бизнесу за счет снижения налогов, вероятно – рост госрасходов). К сожалению, эти корректные и использованные вовремя рецепты могут не спасти ситуацию: под ударом оказался как спрос, так и предложение товаров и услуг. Государствам придется либо допустить массовые банкротства малого и среднего бизнеса (МСБ), либо помогать ему напрямую, что может стать политически неочевидным решением.

Коронавирус и его последствия

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