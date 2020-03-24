Как бороться с кризисом

Борьба с кризисом во многих странах в основном сосредоточена на денежно-кредитных изменениях (снижение ставок, увеличение ликвидности) и бюджетных мерах (возврат средств домохозяйствам, помощь пострадавшему от кризиса бизнесу за счет снижения налогов, вероятно – рост госрасходов). К сожалению, эти корректные и использованные вовремя рецепты могут не спасти ситуацию: под ударом оказался как спрос, так и предложение товаров и услуг. Государствам придется либо допустить массовые банкротства малого и среднего бизнеса (МСБ), либо помогать ему напрямую, что может стать политически неочевидным решением.