Правительство стало тратить бюджет гораздо быстрее

Такой скачок расходов лишь отчасти объясняется низкими расходами прошлого года, рассуждает директор аналитического департамента Локо-банка Кирилл Тремасов: правительство стало действовать более расторопно. По его мнению, ускорение расходов бюджета могло стать основным фактором поддержки экономики. Доходы бюджета при этом снизились на 0,9% из-за провала нефтегазовых – на 10,5%, в итоге бюджет был с дефицитом в 1,8% ВВП, а ненефтегазовый дефицит подскочил до 9,7% ВВП. Из-за обвала нефтяных цен и ухудшения ситуации в экономике дефицит бюджета в ближайшие месяцы продолжит увеличиваться, полагает Тремасов. В 2020 г. дефицит составит 0,9–1% ВВП, если нефть не подорожает, говорил министр финансов Антон Силуанов, ранее планировался профицит 0,8% ВВП.