Правительство стало тратить бюджет гораздо быстрее
За январь – февраль федеральный бюджет потратил 3,1 трлн руб., или почти 16% от годового плана, следует из сообщения Федерального казначейства. Это на четверть больше, чем годом ранее, когда за первые два месяца было израсходовано 2,5 трлн руб., или 14% от плана. Расходы составили 19,3% ВВП против 15,9% ВВП в январе – феврале 2019 г., подсчитала Александра Суслина из Экономической экспертной группы.
Такой скачок расходов лишь отчасти объясняется низкими расходами прошлого года, рассуждает директор аналитического департамента Локо-банка Кирилл Тремасов: правительство стало действовать более расторопно. По его мнению, ускорение расходов бюджета могло стать основным фактором поддержки экономики. Доходы бюджета при этом снизились на 0,9% из-за провала нефтегазовых – на 10,5%, в итоге бюджет был с дефицитом в 1,8% ВВП, а ненефтегазовый дефицит подскочил до 9,7% ВВП. Из-за обвала нефтяных цен и ухудшения ситуации в экономике дефицит бюджета в ближайшие месяцы продолжит увеличиваться, полагает Тремасов. В 2020 г. дефицит составит 0,9–1% ВВП, если нефть не подорожает, говорил министр финансов Антон Силуанов, ранее планировался профицит 0,8% ВВП.